Fiorentina, stasera il Grosseto. E domani la presentazione di Pongracic

Nella giornata di domani, martedì 6 agosto, la Fiorentina presenterà in conferenza stampa il neo acquisto Marin Pograncic. Un'occasione in cui, probabilmente, ci sarà spazio e modo anche di ascoltare la voce del direttore sportivo Daniele Pradè in merito alle tante trattative di mercato sia in entrata che in uscita, con i nomi caldi che restano quelli di Albert Gudmundsson e Tanner Tessmann in un senso e di Nico Gonzalez nell'altro.

"Domani la presentazione di Pongracic. ACF Fiorentina comunica che domani, martedì 6 agosto, alle ore 14:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Marin Pongracic", si legge nella nota della società gigliata che intanto, dopo l'amichevole di ieri vinta col Montpellier per 2-1, questa sera affronterà il Grosseto alle ore 20. Quello di Pongracic è fin qui il terzo acquisto dell'estate gigliata, insieme a Moise Kean dalla Juve e Andrea Colpani dal Monza.