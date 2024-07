Fiorentina su Gudmundsson: sondaggio col Genoa, che non si muove dalla richiesta di 30 milioni

Trovano conferme le voci delle scorse ore sul ritorno di fiamma della Fiorentina per Albert Gudmundsson. Dopo il tentativo dello scorso gennaio, negli ultimi giorni di mercato, con il Genoa che però alzò il muro blindando il giocatore, la dirigenza viola è di nuovo sulle tracce dell'attaccante, inserendosi nella corsa che vede già in lotta diversi club di Serie A. I viola, in questa sessione estiva, rappresentano la novità, visto che per il momento si era parlato di Juventus, Napoli, Inter e Lazio sull'islandese, e negli ultimi giorni, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la stessa Fiorentina ha iniziato a sondare il terreno, sia con il Grifone che con l'entourage del calciatore.

La valutazione è sempre la stessa.

Difficile capire se la società di Commisso avrà la forza per affondare il colpo, visto che il Genoa non scenderà dalla richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino di Gudmundsson, la stessa valutazione fatta a gennaio che ha visto la Fiorentina costretta a mollare la presa.

I numeri di Gudmundsson.

Dopo l'esordio in Serie A nella stagione 2021/2022, con un solo gol fatto in 12 presenze, l'islandese è piano piano diventato un protagonista assoluto in rossoblù, con 11 gol e 5 assist in Serie B due anni fa, che hanno contribuito alla promozione, e con ben 14 reti e 4 assist della passata stagione, che lo hanno messo al centro dei riflettori.