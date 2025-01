Fiorentina su Ndour, per il mediano scuola Atalanta sarebbe la prima volta in Serie A

Sono in corso le grandi manovre del calciomercato invernale e questi sono giorni di grande movimento, sia sullo scenario italiano che su quello internazionale. Due piani che, nel caso di Cher Ndour, si toccano e si intrecciano. Il centrocampista italiano classe 2004, al Besiktas in prestito dal Paris Saint Germain, è il nome sul quale la società toscana sta provando a stringere in queste ore, per un'operazione da fare giocoforza a titolo definitivo a causa dei prestiti limitati per la società transalpina (lo sa bene la Juventus con la vicenda Kolo Muani).

Nato a Brescia il 27 luglio 2004, Ndour è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, che però l'ha 'perso' nell'estate del 2020 in favore del Benfica. Con le Aquile di Lisbona ha fatto tre anni tra selezioni Under e prima squadra, venendo poi acquistato nell'estate del 2023 dal PSG, che l'ha girato prima al Braga, di nuovo in Portogallo, e poi quindi l'estate scorsa ai turchi del Besiktas.

Ora, dopo mezza stagione in Turchia nella quale ha totalizzato 1208 minuti suddivisi in 21 presenze tra Super Lig, coppa nazionale ed Europa League, potrebbe essere arrivato il momento per lui di tornare finalmente alle origini, in Italia. E di fare il suo esordio in Serie A, un po' come si prospetta anche per un altro italiano emigrato molto precocemente quale Casadei, ambito da Torino e Lazio.