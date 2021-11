Fiorentina, Terzic può partire a gennaio: il terzino piace a Empoli e Salernitana

Aleksa Terzic, terzino serbo della Fiorentina che non ha trovato troppo spazio in questa prima parte di campionato, potrebbe partire in prestito a gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino il giovane laterale sinistro piace ad Empoli e Salernitana.