Fiorentina, tesoretto Conference: ai Viola quasi 18 milioni tra premi e diritti tv

L'amarezza per il ko in finale di Conference League non cancella lo splendido percorso della Fiorentina di Vincenzo Italiano, tornata a giocarsi una finale europea dopo oltre trent'anni. E il percorso in Conference lascia in eredità ai Viola un cospicuo tesoretto, come sottolinea il Corriere dello Sport: tra i bonus derivati dalla Uefa, i diritti televisivi e gli incassi da botteghino, la Fiorentina incamererà circa 18 milioni di euro.