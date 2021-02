Fiorentina, triste ma vero: lo Spezia si presenta al Franchi da favorito

Certo, giudicare semplicemente sull'onda lunga degli ultimi novanta minuti sarebbe sbagliato, quindi meglio andare ad osservare la classifica: lo Spezia che questa sera si presenta in casa della Fiorentina ha due punti in più raccolti nelle prime ventidue partite, partendo però da una situazione che di risorse ne può godere molte meno. Passando alla pratica: quello dei viola è il settimo monte ingaggi della Serie A (si va oltre i 50 milioni di euro) a differenza dei liguri, che invece occupano l'ultimo posto di questa speciale classifica. La Fiorentina costa più del doppio, ma non rende altrettanto bene, e segna molto meno delle Aquile (22 a 30) nonostante possa contare su profili, almeno sulla carta, di assoluto livello. Difensivamente un po' meglio (35 gol subiti a 38), ma non è una differenza che possa giustificare sorrisi. Tredicesimo posto contro sedicesimo, quella del Franchi avrà pienamente i connotati di una sfida salvezza, senza se e senza ma. Triste, vista da prospettiva viola e per differenza di risorse impiegate, ma vero: oggi, sulla scia del successo di sabato scorso col Milan, al Franchi sono i ragazzi di Italiano ad arrivare da favoriti.