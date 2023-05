Fiorentina, ultima partita in viola al Franchi per Venuti. Il club sui social: "Grazie Lollo"

Lorenzo Venuti ha salutato oggi lo stadio Franchi in lacrime perché per l'ultima volta ci ha giocato con la maglia viola addosso, quella che aveva sempre sognato di indossare e che ha sempre tifato fin da bambino. Il difensore toscano infatti, al termine della stagione lascerà la Fiorentina a parametro zero dopo che non il club di Commisso ha deciso di non rinnovargli il contratto. Il club gigliato, tramite un post sui social, lo ha salutato con due partite d'anticipo visto che prima dell'addio definitivo mancano ancora la trasferta di Sassuolo e la finalissima di Conference che si giocherà a Praga il prossimo 7 giugno.