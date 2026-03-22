Fiorentina, Vanoli: "Dispiace per il gol a freddo, merito dei ragazzi per la grande partita"

Le parole di Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter di questa sera: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, era la quinta partita in quattordici giorni e faccio i complimenti a loro che sono stati eccezionali così come tutto lo staff. Uscire così alla distanza nella partita vuol dire che stiamo bene. Mi è dispiaciuto per il gol a freddo, però abbiamo ripreso le misure facendo una bellissima partita".

La miglior settimana da allenatore della Fiorentina?

"Si, abbiamo fatto una grande partita ed è merito di questi ragazzi".

Era una situazione difficile dal punto di vista mentali, la cura Vanoli ha dato i suoi effetti?

"Penso che se ci vogliamo salvare dobbiamo giocare a calcio, quando ti trovi in questa situazione perdi l'autostima e la fiducia soprattutto una piazza esigente come Firenze. Siamo stati bravi, abbiamo preso gli schiaffi e siamo ripartiti. Dobbiamo recuperare energie e quando rientriamo abbiamo una partita importante a Verona".

Una squadra che palleggia ma è pericolosa alla spalle degli avversari, anche la difficoltà degli altri di trovare palle gol.

"Stiamo migliorando, anche nella catena di sinistra con Gudmundsson che può venire dentro il campo. Adesso ci posizioniamo bene per calciare dal limite, per andare al cross. Stasera abbiamo fatto veramente bene è stato nella fase di non possesso".

E' mancato soltanto il gol per Kean che adesso sarà impegnato con la Nazionale.

"Queste due partite sono troppo importanti, sono contento perché ha fatto quasi la partita intera e sta crescendo. Mi è piaciuta la rincorsa del primo tempo, i gol arriveranno e anche Piccoli sta crescendo e ci sta dando una grossa mano".