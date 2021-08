Fiorentina, verrà fatto un tentativo per Cistana ma c'è da battere la concorrenza del Verona

Non solo la Fiorentina su Andrea Cistana. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club del presidente Commisso dovrebbe guardarsi dalla concorrenza del Verona che avrebbe posato gli occhi sul difensore del Brescia. Convincere Cellino a cedere un suo gioiello però non certo sarà facile anche se non sarebbe da escludere anche un tentativo da parte dei viola, che cercano ancora un elemento per la difesa.