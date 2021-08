Fiorentina, visite mediche in corso per Torreira: domani la firma sul contratto

Lucas Torreira sta effettuando le visite mediche con la Fiorentina dopo essere atterrato nel pomeriggio a Pisa. Il giocatore, dopo il tampone, sta effettuando i vari test che domani gli permetteranno di ottenere il via libera per firmare il contratto con i viola. Il centrocampista arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ecco le immagini scattate da Firenzeviola.it: