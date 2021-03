Fiorentina, Vlahovic: "Devo tutto a Prandelli. Ribery è gigantesco dentro e fuori dal campo"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato anche del suo rapporto con Prandelli: "Gli devo tutto. Come alla società per la fiducia che mi ha riservato. Il mister mi ha dato spazio e fiducia in un momento che per me era complicato. Quando mi parlà dopo il suo arrivo, dentro di me dissi: ricominciamo da capo, ora devo dare il duemila per cento". Poi parlando di Ribery: "Io devo restare con i piedi per terra, concentrandomi su gol e assist e soprattutto sui movimenti. Nel post lockdown lui arrivava con due ore d'anticipo agli allenamenti. Se lo fa lui che ha vinto tutto a 38 anni, posso io restare a dormire o a guardare? È un lusso che non voglio permettermi. Lui mi ha fatto capire cosa significa essere un campione dentro e fuori dal campo. Lui è gigantesco ovunque".