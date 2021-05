Fiorentina, Vlahovic nominato MVP Under 23 della Serie A 2020/21

Dusan Vlahovic è stato nominato come MVP Under 23 della Serie A che si è appena conclusa. Ad annunciarlo è stata la Fiorentina con un post su Instagram, per festeggiare l'attaccante serbo autore di 21 gol in 37 partite giocare in questa stagione. Mentre la Lega, sul proprio sito ufficiale, ha postato una sorta di comunicato: "Il premio Miglior Under 23 della stagione 2020/2021 è stato assegnato al calciatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 9 viola di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- Indice di Efficienza Tecnica del 91,9%, con un potenziale da Top Player (95%);

- Autore di 21 reti (con il 25% di riuscita al tiro) e capace di creare 46 occasioni da gol in stagione;

- Costringe gli avversari ad un lavoro extra, effettuando mediamente 76 accelerazioni esplosive e ben 90 frenate brusche a partita;

- Consistente anche in fase di non possesso, in ogni partita percorre oltre 1 km ad alta intensità per rincorrere gli avversari".