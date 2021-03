Fiorentina, Vlahovic osservato speciale per le big europee ma c'è fiducia per il rinnovo

Secondo quanto riportato dall'edizione di Firenze de La Repubblica, nonostante Dusan Vlahovic sia ogni giorno di più un osservato speciale per top club come Borussia Dortmund, Tottenham e Real Madrid, oltre che Milan e Roma in Italia, in casa Fiorentina si respira una certa fiducia sul rinnovo di contratto del serbo. L'offerta che il club viola presenterà all'attaccante, sarà economicamente sostanziosa e tecnicamente allettante.