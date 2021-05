Fiorentina-Vlahovic, prove di rinnovo: nel possibile accordo anche una clausola da 60-70 milioni

La Fiorentina guarda con preoccupazione alla volata salvezza e si affida sempre di più alle prodezze di Dusan Vlahovic. Poi a fine campionato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il presidente Commisso affronterà la questione dell’allungamento del contratto del giocatore che è sempre più nel mirino delle big italiane e non solo. Nell’accordo - si legge - ci sarebbe una clausola rescissoria umana, quindi intorno ai 60-70 milioni. Questo perché la dirigenza viola non vuole far sentire Vlahovic prigioniero ed è sicura di poter mettere sul piatto un progetto triennale in grado di riportare la squadra viola in Europa.