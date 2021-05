Florenzi alla Roma come Javier Zanetti all'Inter? Mourinho cerca il suo jolly

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Alessandro Florenzi. E azzarda un paragone importante per il terzino destro ora in prestito al Paris Saint-Germain e per il quale i parigini non hanno ancora deciso se riscattarlo o meno. In caso di mancata conferma, potrebbe tornare a Roma e José Mourinho potrebbe dunque trasformarlo di fatto in uno Javier Zanetti, ovvero nel jolly della sua Inter. A destra aveva Maicon, Zanetti giocava lì ma anche a sinistra o a centrocampo. C'era sempre e Mou gradisce Florenzi come giocatore.