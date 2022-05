Florenzi sul futuro al Milan: "Non lo sa Maldini cosa farà, figuriamoci se lo so io"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa a Coverciano in vista della sfida contro l’Argentina l’esterno azzurro Alessandro Florenzi ha parlato anche del futuro al Milan e dell’importanza di Maldini come dirigente: “La volontà adesso è di andare in vacanza, solo quello. Non lo sa Maldini cosa farà da qui al 30 giugno, figuriamoci se lo so io. Ora voglio fare bene con la Nazionale, poi ci saranno le vacanze e poi quel che sarà sarà. - continua Florenzi - L'ho conosciuto quest'anno, è un uomo di grandi valori e con lui ci metterei anche Massara. Sono la base del campionato vinto, loro due col mister hanno fatto un grandissimo lavoro. Sono persone molto importanti che possono fare bene al Milan. Un Milan senza Maldini è un po' come una Roma senza Totti e De Rossi" .