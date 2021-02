Focus allenatori, Quique Setien: col Barça rottura e strascichi legali. Futuro lontano dalla Liga?

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori internazionali senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Quique Setien diventò allenatore del Barcellona nel gennaio del 2020, dopo l'addio di Ernesto Valverde. Alla dirigenza catalana piaceva la sua idea di calcio e il suo stile, ma probabilmente il fatto di essere entrato a stagione in corso non ha aiutato. Eliminato ai quarti di Copa del Rey, in Liga arriva un secondo posto col Real Madrid trionfatore in rimonta, mentre in Champions si materializza la clamorosa sconfitta per 8-2 in casa del Bayern Monaco. Da lì, l'addio al club blaugrana con annesse polemiche e sviluppi giudiziari.

Prospettive future - In attesa che la giustizia faccia il suo corso e la controversia col Barça venga sbrogliata, Quique Setien si guarda intorno e valuta le proposte. Senza il suo vice Sarabia, che nelle scorse settimane si è accasato all'Andorra di Pique. In Spagna il suo nome, soprattutto per quanto fatto al Betis e al Las Palmas, è molto apprezzato. Ma pure all'estero ci sarebbero stati dei contatti. In Turchia, per esempio, assicurano che il suo è uno dei nomi per la panchina del Fenerbahce.

Ultima squadra allenata Barcellona fino all'agosto 2020

Età 62