Focus allenatori, Ranieri: talenti lanciati e risultati. Ma il rinnovo balla sullo stipendio

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando la Sampdoria di Claudio Ranieri Decimo posto, a metà del guado ma già con dodici punti dal terzultimo posto. L'Europa, giusto per dare un'occhiata a entrambi gli orizzonti, ne dista dieci. Dopo i primi due ko stagionali, la Samp è stata brava a rialzarsi e a farlo soprattutto sempre nei momenti topici della stagione. Dopo i ko di misura contro Sassuolo e Roma, l'impresa di battere l'Inter poteva darle slancio. Subito frenata con lo Spezia ma altre due vittorie importanti. A macchiare la stagione il ko di Coppa contro il Genoa, che può riscattare nella gara del 3 marzo a Marassi. Nel derby d'andata in campionato, invece 1-1.

Prospettive future: Ranieri è in scadenza col Doria ma la distanza che balla con Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati, è sullo stipendio. Il club genovese vorrebbe tagliare in modo cospicuo gli ingaggi importanti e ridurre di un 30-40% anche quello di Ranieri, magari spalmandolo su due stagioni. Il nodo è lì, Ranieri per adesso non firma e rilancia. Come finirà? Presto per saperlo. Intanto c'è da capire se ci saranno, e da dove, proposte per un tecnico sì avanti con gli anni (70 a ottobre) ma capace solo pochi anni fa di compiere l'impresa Leicester. E anche oggi di dimostrarsi moderno tatticamente e capace di saper lanciare giovani talenti come Damsgaard e non solo.

Da quanto tempo allena la Sampdoria: ottobre 2019

Che contratto ha: giugno 2021