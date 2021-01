focus Borsino allenatori, chi resta e chi rischia: la situazione in Serie A

L'ultimo cambio c'è stato a Parma, col ritorno di D'Aversa al posto di Liverani. Il prossimo sarà a Torino, con Urbano Cairo che oggi - dopo la rescissione tra Davide Nicola e il Genoa - darà il benservito a Marco Giampaolo e cambierà di nuovo allenatore, la terza volta in meno di un anno.

Quello di Giampaolo sarà il quarto esonero in questa stagione in Serie A: meno avvicendamenti rispetto alle scorse stagioni, anche a causa della crisi economica e di un calendario che non concede un attimo di respiro. Quest'ultimo - ad esempio - è il motivo per il quale l'Udinese ha deciso di non cambiare Luca Gotti dopo l'ultimo ko. Ma il tecnico dei friulani resta in bilico, e l'avvicendamento in panchina potrebbe avvenire già dopo la gara contro l'Atalanta. Con chi? I Pozzo al momento non hanno ancora individuato il profilo giusto, e anche per questo motivo - per ora - tengono Gotti.

Serata importante quella di oggi per Eusebio Di Francesco. Giulini ha avviato i primi contatti preliminari con Walter Mazzarri: Di Francesco potrebbe essere confermato anche in caso di ko contro il Milan, ma già da questo mese di gennaio dal suo Cagliari - 14 punti in 17 gare - ci si attende una inversione di tendenza. Altrimenti Giulini cambierà, ancora una volta. Per gli altri situazione tranquilla, ecco le percentuali.

Il borsino degli allenatori

Atalanta

Gian Piero Gasperini

Conferma: 100%

Addio: 0%

Benevento

Filippo Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Bologna

Sinisa Mihajlovic

Conferma: 100%

Addio: 0%

Cagliari

Eusebio Di Francesco

Conferma: 50%

Addio: 50%

Crotone

Giovanni Stroppa

Conferma: 90%

Addio: 10%

Fiorentina

Cesare Prandelli (subentrato a Giuseppe Iachini all'ottava giornata)

Conferma: 95%

Addio: 5%

Genoa

Davide Ballardini (subentrato a Rolando Maran alla 14esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Hellas Verona

Ivan Juric

Conferma: 100%

Addio: 0%

Inter

Antonio Conte

Conferma: 100%

Addio: 0%

Juventus

Andrea Pirlo

Conferma: 100%

Addio: 0%

Lazio

Simone Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Milan

Stefano Pioli

Conferma: 100%

Addio: 0%

Napoli

Gennaro Gattuso

Conferma: 100%

Addio: 0%

Parma

Roberto D'Aversa (subentrato a Fabio Liverani alla 17esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Roma

Paulo Fonseca

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sampdoria

Claudio Ranieri

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sassuolo

Roberto De Zerbi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Spezia

Vincenzo Italiano

Conferma: 100%

Addio: 0%

Torino

Marco Giampaolo

Conferma: 1%

Addio: 99%

Udinese

Luca Gotti

Conferma: 20%

Addio: 80%