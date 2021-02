focus Borsino allenatori, chi resta e chi rischia: la situazione in Serie A

Sono sostanzialmente due gli allenatori che rischiano il posto dopo la 22esima giornata di Serie A. Se infatti Gennaro Gattuso, grazie alla vittoria contro la Juventus, ha sostanzialmente saldato la sua posizione fino a fine stagione, Di Francesco e Stroppa dopo gli ultìmi ko sono sempre più in bilico.

Un punto nelle ultime cinque partite, due nelle ultime dieci. Il Cagliari è in piena zona retrocessione e adesso Di Francesco, nonostante il recente rinnovo, è chiamato a un'immediata svolta altrimenti sarà addio. Decisiva a questo punto la prossima sfida di campionato contro il Torino, un vero e proprio scontro salvezza che il tecnico pescarese non potrà steccare.

Il destino sembra segnato anche per Giovanni Stroppa. La prossima partita verrà giocata sul campo dei campioni d'Italia, ma se il Crotone fin qui non ha cambiato è solo per questioni economiche e perché non ha trovato un'alternativa adeguata,

Il borsino degli allenatori

Atalanta

Gian Piero Gasperini

Conferma: 100%

Addio: 0%

Benevento

Filippo Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Bologna

Sinisa Mihajlovic

Conferma: 100%

Addio: 0%

Cagliari

Eusebio Di Francesco

Conferma: 30%

Addio: 70%

Crotone

Giovanni Stroppa

Conferma: 20%

Addio: 80%

Fiorentina

Cesare Prandelli (subentrato a Giuseppe Iachini all'ottava giornata)

Conferma: 95%

Addio: 5%

Genoa

Davide Ballardini (subentrato a Rolando Maran alla 14esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Hellas Verona

Ivan Juric

Conferma: 100%

Addio: 0%

Inter

Antonio Conte

Conferma: 100%

Addio: 0%

Juventus

Andrea Pirlo

Conferma: 100%

Addio: 0%

Lazio

Simone Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Milan

Stefano Pioli

Conferma: 100%

Addio: 0%

Napoli

Gennaro Gattuso

Conferma: 80%

Addio: 20%

Parma

Roberto D'Aversa (subentrato a Fabio Liverani alla 17esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Roma

Paulo Fonseca

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sampdoria

Claudio Ranieri

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sassuolo

Roberto De Zerbi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Spezia

Vincenzo Italiano

Conferma: 100%

Addio: 0%

Torino

Davide Nicola (subentrato a Giuseppe Iachini alla 19esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Udinese

Luca Gotti

Conferma: 100%

Addio: 0%