focus Bundesliga, da Boateng a Quaison, gli svincolati da tenere d'occhio

vedi letture

Il 1° luglio sancisce l'inizio della nuova stagione. Si volta pagina e molti giocatori da oggi sono ufficialmente svincolati. Proponiamo di seguito le occasioni più interessanti dai migliori campionati europei: in Bundesliga troviamo due campioni del mondo come Jerome Boateng e Shkodran Mustafi, finalisti di Champions come Schmelzer ed elementi che fino a qualche giorno fa giocavano gli Europei, come Quaison e Schopf, quest'ultimo in campo negli ottavi di finale contro l'Italia. Il pezzo pregiato è ovviamente Jerome Boateng, pilastro della difesa del Bayern e rilanciato da Hansi Flick. A 32 anni è ancora un centrale difensivo tra i migliori al mondo e lo stesso giocatore vuole giocare ai massimi livelli per almeno ancora un paio di stagioni. Difficile pertanto immaginarlo in qualche meta esotica mentre per la Serie A i nomi di Lazio e Roma sono stati associati al giocatore, così come il Monaco che gli garantirebbe la Champions League. Viene proposto nei principali campionati europei Mustafi: si registra il no della Roma, mentre l'Inter dopo aver rinnovato con D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov dovrebbe di fatto aver chiuso le porte all'ex Samp. Per questo la pista spagnola sembra quella più accreditata col Celta Vigo in trattativa. A 27 anni Robin Quaison è ancora nella parabola ascendente della sua carriera e prenderlo sarebbe un affare. L'ex Palermo con la maglia del Mainz è cresciuto parecchio sotto il profilo realizzativo: 34 reti in 130 partite spalmate in quattro stagioni e mezzo. Non dovrebbe essere svincolato a lungo, anzi: è pronto per lui un ricco contratto in Arabia Saudita, all'Al-Ettifaq. Amaro epilogo per Nabil Bentaleb: escluso dallo Schalke e poi reintegrato in squadra, poteva andare in Russia a febbraio ma il suo ingaggio da 3.2 milioni ha fatto arenare le trattative. Oggi l'algerino piace in Premier League, in Qatar e ci sarebbe anche un club italiano sulle sue tracce.

DIECI SVINCOLATI DA TENERE D'OCCHIO

Nabil Bentaleb, cc, 26 anni

Jerome Boateng, dc, 32 anni

Jeffrey Bruma, dc, 29 anni

Gonzalo Castro, cc, 34 anni

Behad Ibisevic, pc, 36 anni

Shkodran Mustafi, dc, 29 anni

Robin Quaison, tq, 27 anni

Alessandro Schopf, c, 27 anni

Marcel Schmelzer, ts, 36 anni

Jetro Willems, ts, 27 anni