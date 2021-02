focus Crotone, i Vrenna viaggiano verso i 30 anni. Senza voglia di smettere

Il calcio italiano è nel mirino dei fondi di investimento. Dopo l’ubriacatura della Premier League, la Serie A è pronta ad aprire ai capitali stranieri. Il nostro è storicamente il campionato che ha il contatto più vicino alla popolazione, ma negli ultimi anni molto è cambiato. Da Elliott a Suning, finendo a Friedkin e Krause, passando per Commisso. L'ultimo in ordine di tempo è certamente il probabile addio di Volpi, presidente dello Spezia, senza detenere nemmeno una quota minoritaria del club finalmente arrivato in A. Quale può essere il futuro del nostro torneo? TMW racconta la situazione delle venti proprietà in base a bilanci, investimenti e possibili scelte future.

CROTONE

Ultimo in classifica, tanti investimenti in questa stagione sperando di fare ancora meglio delle prime due esperienze in A, la famiglia Vrenna avrebbe sperato un diverso campionato fino a qui, visto che per ora è l'unica società neopromossa invischiata pesantemente nella zona rossa della classifica. La verità è che nel corso delle stagioni il Crotone ha comunque avuto un bilancio più o meno in pareggio, solitamente positivo in Serie A e di leggero negativo in B. Quindi è anche difficile pensare a una ipotetica cessione da parte del club.

CASO 2008 - C'è stato però un momento in cui la oramai quasi trentennale storia dei Vrenna a Crotone ha vacillato fortemente. Perché nel 2008 c'è stata un'inchiesta giudiziara che pesava sul capo dei due fratelli, con note ufficiali e la voglia di lasciare il club dopo averlo riscritto in Serie B. Tutto quanto è passato e le voci, semmai, sono più per allargarsi che non per salutare definitivamente il calcio. Difficile che succeda, almeno per il momento. Lo stadio Scida, invece, è stato riammodernato negli ultimi anni per potere ospitare la massima serie.