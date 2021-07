focus LaLiga, da Messi a Sergio Ramos: gli svincolati da tenere d'occhio

Il 1° luglio sancisce l'inizio della nuova stagione. Si volta pagina e molti giocatori da oggi sono ufficialmente svincolati. Proponiamo di seguito le occasioni più interessanti dai migliori campionati europei: è LaLiga il campionato che senza ombra di dubbio offre i migliori giocatori, basti pensare che in piazza ci sono il miglior giocatore al mondo e il miglior difensore. Fa un certo effetto vedere Lionel Messi da oggi senza squadra, dopo 778 presenze con un'unica maglia, quella del Barcellona. Blaugrana che sperano di trovare un nuovo accordo e l'elezione di Joan Laporta come presidente ha dato speranza ai tifosi culé. L'offerta c'è già, contratto biennale da calciatore, poi il ruolo di ambasciatore del Barcellona negli Stati Uniti, dove giocherò, infine un quinquennale come dirigente del club. Ci sarà il "sì" del giocatore?

Tutto chiaro invece per quel che riguarda Sergio Ramos, che ha ufficialmente salutato il Real Madrid. I blancos lo hanno già sostituito con David Alaba, lui sembra destinato al Paris Saint-Germain alla disperata rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie. Difficile invece la soluzione più romantica, quella di un ritorno al Siviglia, club che l'ha lanciato.

Restando ai giocatori top fa un certo effetto trovare ancora libero Diego Costa. Il brasiliano, naturalizzato spagnolo, è libero dal 29 dicembre ma non è riuscito a trovare un accordo con nessuna squadra. Il Palmeiras sperava di tesserarlo in tempo per la fase calda della Libertadores, non c'è stato nulla da fare. Il Besiktas prova a convincerlo ed è ancora possibile la pista inglese, precisamente del Wolverhampton. Libero da ogni vincolo Kevin Gameiro, che sembrava a un passo dal ritorno in patria: trattative avviate col Marsiglia, ma i tifosi non gli perdonano alcune frasi pronunciate in passato e i vecchi trascorsi al Paris Saint-Germain. Può essere un affare il centrocampista Matheus Fernandes, soli 23 anni e appena liberato dal Barcellona. Mentre chi cerca esperienza in difesa può affidarsi a Sergio Escudero, che col Siviglia ha vinto due Europa League. Ancora impegnato agli Europei Tomas Vaclik, titolare fra i pali della Repubblica Ceca entrata tra le prime otto: il torneo può essere per lui una vetrina importante, dopo essere stato scalzato a Siviglia da Bono, infine svincolato. A proposito di portieri, occhio a Dmitrovic, retrocesso con l'Eibar e fattosi notare in questa stagione per un gol segnato su rigore all'Atlético Madrid.

DIECI SVINCOLATI DA TENERE D'OCCHIO

Diego Costa, a, 32 anni

Marko Dmitrovic, p, 29 anni

Sergio Escudero, d, 31 anni

Matheus Fernandes, cc, 23 anni

Kevin Gameiro, 34 anni

Eliquim Mangala, dc, 30 anni

Lionel Messi, 34 anni

Sergio Ramos, d, 35 anni

Ruben Rochina, c, 30 anni

Tomas Vaclik, p, 32 anni