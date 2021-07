focus Premier League, da Mata a Van Aanholt, gli svincolati da tenere d'occhio

Il 1° luglio sancisce l'inizio della nuova stagione. Si volta pagina e molti giocatori da oggi sono ufficialmente svincolati. Proponiamo di seguito le occasioni più interessanti dai migliori campionati europei: in Premier League c'è abbondanza di nomi altisonanti: giocatori che hanno vinto il Mondiale e la Champions come Juan Mata. Coppa dalle grandi orecchie alzata anche da David Luiz, che si è tolto lo sfizio di vincere anche in Francia. Ma c'è anche chi ha giocato da titolare un Europeo, come Patrick van Aanholt. I grandi ingaggi percepiti da questi giocatori, ben abituati in quel che è il miglior campionato d'Europa li rende ancora oggi che sono svincolati obiettivi difficili da raggiungere, se non dalle big: e infatti c'è l'Inter dietro il terzino sinistro olandese, che è stato impiegato da Frank de Boer come esterno di centrocampo nel 3-5-2, modulo di base proprio dei nerazzurri. Le 21 reti segnate in Premier League in 7 anni lo rendono appetibile anche sotto questo aspetto, avendo l'Inter perso Hakimi. E l'agente ha di recente ribadito il grande interesse per questa soluzione. Per David Luiz 9 anni in Inghilterra possono bastare ed è possibile un ritorno in Brasile, col Flamengo pronto ad abbracciarlo. Da non escludere la pista francese (Marsiglia). È di fatto svincolato Juan Mata, ma non è da escludere che lo spagnolo trovi un nuovo accordo col Manchester United: la volontà del giocatore è di restare con i red devils e lo stesso club aveva fatto sapere non più tardi di un mese fa che erano in corso le trattative per il rinnovo per un'altra stagione. Anche Andy Carroll sogna una permanenza al Newcastle, squadra del suo cuore anche se a oggi non è stato trovato alcun accordo. Enfant prodige al Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho non ha mantenuto appieno le promesse a Liverpool, anche se al Crystal Palace si è fatto apprezzare. Ha ancora 31 anni il difensore centrale e potrebbe garantirsi ancora un contratto in un club dei migliori campionati al mondo. Tuttavia l'ipotesi più accreditata al momento è quella di un trasferimento in Arabia Saudita. Altro difensore giovane, ancor più giovane (29 anni), Fabian Balbuena a cui non mancano le proposte: ci sono il Betis e la Dinamo Mosca. 13 presenze con la nazionale inglese per Andros Townsend, lasciato libero dal Crystal Palace. L'ala destra dovrebbe restare nel Regno Unito, col Celtic che si è fatto in avanti.

DIECI SVINCOLATI DA TENERE D'OCCHIO

André Ayew, a, 31 anni

Fabian Balbuena, d, 29 anni

Ryan Bertrand, d, 31 anni

Andy Carroll, pc, 32 anni

David Luiz, d, 34 anni

Juan Mata, a, 33 anni

Mamadou Sakho, d, 31 anni

Andros Townsend, c, 29 anni

Partick van Aanholt, d, 30 anni

Jack Wilshere, c, 29 anni