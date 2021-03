focus Serie A, chi è più in forma? L'Inter ha spiccato il volo. Tre squadre al 2° posto

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club di Serie A nelle ultime cinque partite di campionato disputate.

In vetta c'è l'Inter, che ha vinto tutte le ultime cinque gare. In questo lasso di tempo, raggiunto e staccato il Milan che ha conquistato sei punti in meno. Dopo i nerazzurri Juventus, Atalanta e Udinese, con cinque lunghezze in meno. Solo sconfitte per il Crotone, due pareggi per il Parma e crollo del Benevento: tre pareggi e due sconfitte. Di seguito il dato.

Inter 15 punti nelle ultime 5 partite di campionato

Juventus 10

Atalanta 10

Udinese 10

Napoli 9

Milan 9

Lazio 9

Bologna 8

Genoa 8

Roma 7

Torino 7

Spezia 7

Sassuolo 5

Hellas Verona 5

Fiorentina 4

Cagliari 4

Sampdoria 4

Benevento 3

Parma 2

Crotone 0