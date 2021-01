focus Top e Flop 20 di A. Zlatan abbandona lo scettro. Crotone e Fiorentina disastro

Il 2021 si apre con un cambiamento in testa alla classifica di rendimento in Serie A: esce Zlatan Ibrahimovic, le cui presenze sono insufficienti per rimanere in classifica e cede lo scettro a Cristiano Ronaldo, che migliora anche la sua media voto con un bell'8. Nella controclassifica la maglia nera va a Marrone e complessivamente sono 5 i giocatori del Crotone fra i peggiori 5, tanti quanti i rappresentanti della Fiorentina.



TOP 20

6,86 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,77 LUKAKU (Inter)

6,65 MURIEL (Atalanta)

6,64 LOZANO (Napoli)

6,61 BELOTTI (Torino)

6,60 GOMEZ (Atalanta)

6,60 SILVESTRI (Hellas Verona)

6,59 INSIGNE (Napoli)

6,58 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,57 MKHITARYAN (Roma)

6,54 SPINAZZOLA (Roma)

6,50 FREULER (Atalanta)

6,50 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,50 KJAER (Milan)

6,46 BERARDI (Sassuolo)

6,46 THEO HERNANDEZ (Milan)

6,45 MCKENNIE (Juventus)

6,43 CALHANOGLU (Inter)

6,42 KESSIE (Milan)

6,42 HAKIMI (Inter)

FLOP 20



5,42 MARRONE (Crotone)

5,44 NKOULOU (Torino)

5,45 LUPERTO (Crotone)

5,50 TUIA (Benevento)

5,50 IACOPONI (Parma)

5,50 INGLESE (Parma)

5,54 MAGALLAN (Crotone)

5,54 LYANCO (Torino)

5,55 PELLEGRINI (Genoa)

5,56 LASAGNA (Udinese)

5,56 PULGAR (Fiorentina)

5,58 VLAHOVIC (Fiorentina)

5,59 CORNELIUS (Parma)

5,60 LIROLA (Fiorentina)

5,63 CACERES (Fiorentina)

5,63 TOLJAN (Sassuolo)

5,64 KOUAME (Fiorentina)

5,64 RODRIGUEZ (Torino)

5,64 PEREIRA (Crotone)

5,64 SIMY (Crotone)