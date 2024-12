Fonseca: "Atteggiamento e spirito giusti, ci è mancato solo il gol, abbiamo fatto di tutto"

vedi letture

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa e scivola all'ottavo posto in classifica con una distanza di otto punti dalla zona Champions. Paulo Fonseca ha analizzato così la partita: "Sono ovviamente deluso per il risultato, come i nostri tifosi, ma sono soddisfatto per l'atteggiamento della squadra e lo spirito. I giocatori hanno fatto tutto per vincere, è mancato solo il gol: abbiamo avuto tante situazioni vicino all'area del Genoa. Non ci sono state tante partite in cui abbiamo così tante occasioni. Magari dovevamo prendere meglio le decisioni dell'ultimo momento.

Il Genoa non ha creato nemmeno una situazione pericolosa, noi siamo stati aggressivi e abbiamo recuperato tanti palloni alti. Ci è mancato soltanto il gol. Vero che non siamo al completo in questo momento ma penso che quelli che hanno giocato - anche i giovani - lo hanno fatto con coraggio e l'atteggiamento giusto"

La prestazione di Jimenez: "È stato molto bravo. Anche Liberali, ed era più difficile perché gioca in una zona dove non c'è molto spazio. Ha avuto coraggio e atteggiamento giusto. Alex ha fatto una grandissima partita ed è un giovane in cui crediamo, sono soddisfatto per lui".

Il tabellino della gara:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (31' st Okafor), Liberali (17' st Camarda), Leao; Abraham (1' st Morata). A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Theo Hernandez, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Vos. All.: Fonseca

Genoa (4-2-3-1): Leali; Vogliacco (1' st Sabelli), Bani, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup, Zanoli (46' st Norton-Cuffy), Thorsby, Miretti (35' st Vitinha); Pinamonti. A disp.: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Accornero, Melegoni, Masini. All.: Vieira

Arbitro: Guida

Ammoniti: Vogliacco, Zanoli (G)