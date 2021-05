Fonseca: "È stato un piacere allenare la Roma. Esperienza difficile ma gratificante"

Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky: "Per me è stato un grande piacere essere l'allenatore della Roma. Un grande orgoglio far parte del calcio italiano, ho imparato molto e quando è così dobbiamo vedere le cose positive e ce ne sono state tante per la mia carriera. Per me è stata un'esperienza difficile ma molto gratificante. Addio o arrivederci? Non so, mi piace molto l'Italia e il calcio italiano ma dipende dalle opportunità".