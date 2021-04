Fonseca: "Io non lavoro per convincere le persone, lavoro per aiutare la Roma a vincere..."

In questo momento c'è un giudizio spaccato su di lei, il 50% lo reputano positivo e il 50% no. Si è mai chiesto cosa avrebbe potuto fare di più? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro il Torino - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Io non lavoro per convincere le persone, io lavoro per la Roma, per aiutare la Roma a vincere. Ora è normale, quando si vince le persone sono dalla nostra parte e quando perdiamo succede il contrario. Ma questo non riguarda solo Fonseca, bensì tutti gli allenatori. L'importante è fare il bene della Roma".

