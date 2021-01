Fonseca mette subito le cose in chiaro: "Parlato col presidente, sempre sentito il suo sostegno"

vedi letture

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è stato subito interpellato sul suo futuro nella conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con lo Spezia: "Io ho sempre sentito il sostegno del nostro presidente, sempre e comunque. Oggi abbiamo parlato e io ho sentito di nuovo il suo sostegno, questo per me non è mai stato in discussione".