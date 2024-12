TMW Fonseca non è più l'allenatore del Milan: comunicato l'esonero. Al suo posto Conceicao

Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. In questi minuti è andato in scena, ha appreso la redazione di TMW, il tanto atteso confronto tra i dirigenti e l'allenatore: è stato comunicato al portoghese l'esonero. È atteso per domani l'arrivo a Milano di Sergio Conceicao: è lui il tecnico designato per sostituire Fonseca alla guida del Diavolo.

Accordo fino a giugno con opzione

Il Milan ripartirà dunque da Sergio Conceicao, col quale ha già trovato un accordo fino al 30 giugno con ulteriore opzione. I primi contatti con l'ex Porto sono arrivati a inizio settimana.