Fonseca si sbottona su Dzeko: "Mai chieste le sue scuse ma ho dei principi che mi guidano"

Potrebbe pensare di fare a meno di Dzeko da qui a fine stagione? Ecco la risposta di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso dell'intervista post-partita a Sky Sport: "La squadra sta dimostrando che non dipende da un solo giocatore. Abbiamo un'identità: in molte partite abbiamo cambiato la squadra e ha sempre risposto bene. La cosa più forte di questa squadra è ciò che possiamo fare insieme: ho dei principi che mi guidano e per me sono importanti. Non è vero che ho chiesto le sue scuse".