Fonseca sul 2-2 col Sassuolo: "Bene tatticamente. Essere in Europa grande responsabilità"

vedi letture

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha così commentato il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo ai microfoni di Roma TV: "La squadra è entrata bene in campo nei primi quindici minuti, abbiamo fatto gol e siamo stati bene nella partita. Nel secondo tempo abbiamo controllato meglio le loro avanzate offensive, facendo gol e creando delle occasioni. Poi abbiamo preso gol, potevamo vincere, non ci siamo riusciti ma ho visto un buon atteggiamento. Abbiamo giocato bene tatticamente, se siamo sempre così rigorosi possiamo fare bene”.

Il secondo gol subìto?

“Avevamo la partita in controllo, dispiace prendere gol così. Poi non siamo riusciti a tornare in vantaggio”.

Sul sistema di gioco.

“Il modulo non è importante, tante volte abbiamo difeso col 4-4-2, in attacco abbiamo sempre le stesse intenzioni e abbiamo avuto diverse occasioni. Chi ama il calcio oggi avrà apprezzato questa partita”.

La prossima sfida con l'Ajax?

“Per noi è una grande responsabilità essere in Europa, sarà una gara difficile, loro sono fortissimi ma crediamo in noi. Vogliamo lottare per passare il turno”.