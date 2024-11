Fonseca: "Theo miglior terzino sinistro del mondo". E non commenta le parole di Deschamps

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato anche di alcuni singoli: "Se vedo Morata motivato da ex? È importante avere Leao e Morata in un buon momento, possono fare la differenza in questo tipo di partite. In allenamento li ho visti molto bene, molto motivati e mi aspetto che facciano vedere questo anche domani".

Come sta Theo?

"Theo è un grandissimo calciatore, per me è il miglior terzino sinistro del mondo e non ho dubbi su questo. È stata una questione di adattamento. Abbiamo parlato in questi giorni, lui sta imparando cose che sono importanti e mi è sembrato, in questa settimana, più motivato che mai. E questo è un segnale importante per avere Theo al massimo livello".

Deschamps ha detto che Theo è stanco psicologicamente...

"Ho parlato con Theo. Penso che non sia stanchezza mentale. È una questione di adattamento. Ma non voglio commentare le parole di Deschamps".

Leao in Portogallo ha detto che deve essere più egoista...

"Io capisco ciò che Rafa ha detto. Io penso che lui voglia dire che deve essere più decisivo, sono d'accordo. Penso che Rafa può essere più decisivo. Sta lavorando per riuscirsi, non ho dubbi su questo".

Domani è decisiva?

"No, è importante. Non posso tra l'altro dire che la partita con la Juve è più importante di quella con l'Empoli, perché abbiamo bisogno di fare più vittorie di seguito. Noi siamo il Milan, abbiamo tanto rispetto per la Juve, ma non abbiamo paura".

Al Milan servono rinforzi a gennaio, nonostante quanto detto da Ibra e Moncada?

"Abbiamo delle soluzioni qui, come Bennacer, non manca tanto tempo perché torni in rosa. Lui può fare la posizione di Fofana. In settimana parlavo col mio staff di Fofana: se ha un problema chi gioca al suo posto? Loftus può essere una soluzione lì, adattato, anche Musah può farlo. Sarebbero adattati, ma possono fare quel ruolo fino al ritorno di Bennacer. Theo è l'unico terzino sinistro, ma possiamo giocare col destro lì: io ho fiducia in Bartesaghi, può aiutare la squadra; mi piace molto, ha condizione per giocare nella nostra squadra se non c'è Theo. Il Milan Futuro è un contesto totalmente diverso. Anche per Camarda è più difficile giocare col Milan Futuro. Camarda, Bartesaghi e Zeroli hanno meno difficoltà con noi che in Serie C. Il mercato di gennaio non è facile, fare arrivare dei giocatori e farli adattare velocemente".

Qui la conferenza stampa integrale di Paulo Fonseca