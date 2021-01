FOTO - Fallo di Lukaku nell'azione del gol di Lukaku? Graffi sul collo per Martinez Quarta

La Fiorentina è uscita dalla Coppa Italia dopo il gol di Lukaku al 119' nella sfida contro l'Inter e in occasione dell'azione che ha portato alla rete decisiva del belga i viola si sono lamentati per un presunto fallo del numero 9 nerazzurro su Lucas Martinez Quarta in avvio di azione, non ravvisato però dall'arbitro Massa. FirenzeViola.it riporta una foto con dei graffi al collo del difensore argentino, rimediati proprio nell'azione del gol decisivo dello stesso Lukaku. Di seguito l'immagine: