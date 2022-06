FOTO - Frabotta è atterrato a Lecce: iniziate le visite mediche dell'ex Hellas Verona

Sta per iniziare ufficialmente l'avventura di Gianluca Frabotta a Lecce. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social dal club salentino, l'esterno di proprietà della Juventus ha da poco iniziato le visite mediche presso il Centro BioLab. L'ex Verona si trasferisce in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.