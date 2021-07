FOTO - Il Milan abbraccia a distanza Ivan Gazidis. Col Modena maglia speciale: "Forza Ivan"

Bella iniziativa del Milan e dei suoi giocatori, che nella partita amichevole giocata quest'oggi contro il Modena hanno indossato una speciale maglia a supporto di Ivan Gazidis. "Forza Ivan", il messaggio ben visibile sulla divisa dei rossoneri.

L'amministratore delegato del Diavolo, appena pochi giorni fa, ha annunciato insieme alla società di avere un carcinoma alla gola.



A message from the team to our CEO: forza Ivan! ūüí™

Il messaggio della squadra al nostro AD: forza Ivan! ūüí™#MilanModena #SempreMilan pic.twitter.com/ndK6HgEX5m

