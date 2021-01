FOTO - Inter-Benevento 4-0, dall'autogol all'esultanza di Lautaro: le immagini più belle

Dopo aver pareggiato con l'Udinese la scorsa settimana, l'Inter ritrova il successo in campionato e completa una gran bella settimana in virtù del successo nel derby di Coppa Italia. Contro il Benevento finisce 4-0 una partita il cui esito non è stato praticamente mai messo in discussione. Ecco le immagini più belle selezionate da TMW.