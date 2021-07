FOTO - L'Empoli accoglie Vicario: ecco la firma del portiere con gli agenti e il ds Accardi

Pochi minuti fa l'Empoli ha annunciato l'acquisto di Guglielmo Vicario, portiere classe '96 arrivato in Toscana dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Questa la foto del neo empolese, in compagnia dei suoi due agenti, Alessandro Servi e Valerio Giuffrida e del ds dell'Empoli Pietro Accardi.