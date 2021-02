FOTO - Spezia, la prima del nuovo ad Tella al Picco è da sogno: battuto il Milan capolista

vedi letture

Primi giorni nel Golfo dei Poeti per la nuova proprietà dello Spezia. In attesa dello sbarco in città della famiglia Platek, che venerdì scorso ha ufficialmente rilevato la società di via Melara: allo storico successo raccolto al Picco ieri contro il Milan era presente Nishant Tella, emissario dei nuovi vertici societari. Mr Tella, che sarà il nuovo amministratore delegato della formazione ligure, è stato ritratto dal fotografo ufficiale dello Spezia al termine della clamorosa vittoria contro la capolista.