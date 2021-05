Freuler: "Sorpreso dalla Juve così indietro. Le scelte societarie non hanno pagato nell'immediato"

L’Atalanta sa battere la Juventus. Lo ha dimostrato in campionato, punta a rifarsi in finale di Coppa Italia. Ne ha parlato Remo Freuler a La Gazzetta dello Sport: “Quel successo ci ha dato consapevolezza, era accaduto solo una volta in Coppa Italia in questi anni”.

Sorpreso dalla loro stagione negativa?

“Sì. Ok non vincere sempre, ma non mi aspettavo di vederla così indietro. Evidentemente la società ha fatto delle scelte che non hanno pagato nell’immediato. Ma non è detto che siano sbagliate in ottica futura”.