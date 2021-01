Frosinone, Nesta: "Il Covid ci ha condizionato pesantemente. Dionisi? Tutto ha una fine"

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la capolista Empoli in trasferta soffermandosi anche sul tour de force che attende la squadra: “Sicuramente questa che si apre sarà una fase del campionato molto importante, abbiamo perso del terreno ed è necessario fare tanti punti se vogliamo riprendere la corsa. L’importante comunque è che recuperiamo al meglio della condizione tutti i giocatori a disposizione, in modo da avere anche maggiori rotazioni dentro la partita. L’ultimo periodo è stato duro, ma non deve essere preso come una scusante. Contro il Pordenone avevano solo 12 giocatori e nelle settimane successive ho avuto a disposizione appena undici giocatori per gli allenamenti a causa del Covid-19 e adesso stiamo pagando qualcosa perché quelli che sono rimasti fermi hanno perso la condizione che invece gli altri hanno mantenuto. Qualunque squadra in queste condizioni avrebbe subito un calo di rendimento. Accettiamo tutte le critiche, sennò chi fa questo lavoro come il nostro dovrebbe pensare di fare altro, ma chiedo allo stesso tempo anche lucidità nei giudizi. Empoli? Al momento è la squadra che, assieme alla Cremonese, sta meglio ed esprime la migliore qualità di gioco. Sarà una partita difficile e non sarà come quella dell’andata quando perdemmo immeritatamente. Hanno preso coraggio mentre noi dobbiamo ritrovare compattezza e agonismo, una libertà di testa come qualche mese fa. E poi ognuno ha le proprie carte e ce le giocheremo. - conclude Nesta parlando di Dionisi – Non devo certo dire io qualcosa su quello che ha fatto qui, ma a tutto c’è un inizio e una fine. Gli faccio un grande in bocca al lupo e lo ringrazio per quello che ha dato durante la mia gestione. Abbiamo avuto i nostri problemi, ma tutto si è chiuso sempre chiuso con un abbraccio e una stretta di mano, anche duranti i confronti duri. La cosa più bella è stata quando è andato via, l’ultimo giorno: ci siamo abbracciati. Ecco, gente di sport, gente di calcio fa queste cose. Quando c’è da discutere si discute ma l’onestà tra le due parti deve rimanere sempre. Tutte le cose finiscono. Quando giocavo io sono andato via dalla Lazio dopo 10 anni, poi sono andato via dal Milan dopo altri 10 anni: lo ripeto, tutto ha un inizio e tutto ha una fine”.