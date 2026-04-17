Futuro Lewandowski: l'agente del polacco ha in programma un viaggio in Italia

C'è davvero l'Italia nel futuro di Robert Lewandowski? Il Barcellona ha offerto un rinnovo molto al ribasso all'attaccante, che in stagione ha insaccato 12 gol in Liga in 25 presenze e altri 4 in Champions, visto che attualmente guadagna 20 milioni netti e in casa blaugrana ci sono sempre i conti da tenere in grande considerazione: sul suo tavolo ci sono offerte molto importanti dal punto di vista economico dall’Arabia Saudita e un’offerta molto importante dalla MLS.

L'agente del polacco ha in programma un viaggio in Italia

Stando a Fabrizio Romano, l’agente di Lewandowski, Pini Zahavi, starebbe programmando per le prossime settimane un viaggio in Italia per capire se ci sarà la possibilità di lavorare su un trasferimento in Serie A da qui all’estate o se sarà impossibile. Juve e Milan osservano interessate e intanto studiano una formula economica sostenibile, Tare ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e sogna un’operazione Modric-bis.