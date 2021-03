Gagliardini: "Non fa piacere non giocare, ma l'obiettivo dell'Inter è vincere lo scudetto"

Dopo la vittoria sull'Atalanta, l'Inter ha conservato 6 punti di vantaggio sul Milan con 12 partite di campionato ancora da giocare. I nerazzurri hanno fatto un altro piccolo passo verso lo scudetto, obiettivo ormai dichiarato come confermato da Roberto Gagliardini nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: "Conte ha detto che la forza dell'Inter risiede in quelli che giocano un po' meno? Non fa piacere non giocare, sicuramente non è bello per nessuno. Ma sappiamo che l'obiettivo è quello della squadra, cioè vincere lo scudetto. Dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare per poterci riuscire. Conte sta facendo delle scelte, ma tutti in allenamento si comportano da professionisti per mettere in difficoltà quelli che oggi stanno giocando. Questo consente all'allenatore di avere più soluzioni e a tutti di mantenere alta la concentrazione e di rendere come stiamo facendo".