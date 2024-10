Galli: "Milan, aiuta Fonseca. Altrimenti meglio Allegri: in due minuti mette tutto a posto"

"Fonseca va aiutato, altrimenti subito Allegri". Raggiunto da Libero, l'ex portiere rossonero Giovanni Galli torna sul momento delicato del Milan. Nei giorni scorsi, Galli aveva già detto la sua, sostenendo che allontanare Paulo Fonseca non fosse la soluzione per il Diavolo. A patto, però, di supportare l'allenatore portoghese: "A Firenze c'è stato l'atteggiamento sbagliato di qualche giocatore, è la cosa più brutta ed è lampante che qualcosa non funzioni. Ci possono essere divergenze ma l'impegno non deve mai mancare: gente come Baresi, Massaro e Ibra deve far capire cosa vuol dire giocare nel Milan. Mi spiace per Fonseca: lo ritengo un buon allenatore, che avrebbe bisogno di supporto maggiore".

Tra le ipotesi, in caso di addio con Fonseca, circola da tempo l'idea Maurizio Sarri. Che non convince Galli, non certo per l'abilità del tecnico toscano, ma per il tempo necessario ad assorbire il suo lavoro: "Per una svolta immediata, il nome giusto sarebbe quello di Allegri. In due minuti ti sistema la squadra".

Tra i temi da affrontare, Theo Hernandez e Leao: "Theo è un gran giocatore, mi auguro sia soltanto una fase passeggera. È il capitano e deve dare l'esempio. L'indole di Leao la conosciamo: a me sta simpatico, quando decide di fare il calciatore fa la differenza".