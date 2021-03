Gandini: "Ho avuto contatti indiretti con la Fiorentina ma non si sono concretizzati"

Umberto Gandini, attuale presidente della Lega Basket e storico dirigente del calcio italiano, ha parlato a Lady Radio svelando un retroscena riguardo a un suo possibile coinvolgimento nella Fiorentina che poi non è andato a buon fine: "Non ho mai parlato direttamente con Rocco Commisso o Joe Barone. Ma nel periodo in cui hanno acquistato la Fiorentina ci sono stati dei contatti indiretti nei quali mi era stata paventata la possibilità di entrare nella società, mi dispiace non sia andata in porto. Dai contatti non siamo passati però alla conoscenza con la proprietà e quindi non se n'è fatto di nulla".