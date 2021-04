Gasperini annuncia il ritorno di Hateboer: "Domani sarà convocato, vedremo se potrà giocare"

"Sarà convocato domani, vedremo se sarà disponibile per giocare o meno. Ha bisogno di un po' di rodaggio, non ha giocato tante partite. Ieri abbiamo fatto una gara d'allenamento e c'era anche lui. Il suo è stato un infortunio osseo, non ha avuto problemi di ricaduta. Potrebbe essere disponibile, non so se a gara in corso o meno". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il ritorno tra i convocati del laterale Hans Hateboer nella gara di domani contro il Bologna. L'olandese è al rientro dopo un lungo periodo di assenza per un problema alla caviglia.