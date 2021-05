Gasperini: "Il 2° posto? Guardare davanti è il modo migliore per non avere timore di quelli dietro

Mentre Milan e Juventus si sfideranno in quel di Torino, l’Atalanta contro un Parma già retrocesso avrà l’opportunità di allungare verso la qualificazione alla prossima Champions League. "Le difficoltà ci sono per tutte - ha spiegato in conferenza stampa Gian Piero Gasperini tecnico degli orobici -, guardare davanti è il modo migliore per non avere timore di quelli dietro. Il risultato è nelle nostre mani. A volte aspettare la partita o il momento è quasi più stancante, è il momento di giocare e di esprimersi al massimo".