Gasperini: "Preferisco la qualificazione in Champions rispetto alla vittoria della Coppa Italia"

Gian Piero Gasperini preferisce un posto in Champions rispetto alla vittoria della Coppa Italia. A confessarlo è stato lo stesso tecnico dell'Atalanta, interrogato in conferenza stampa proprio sul doppio impegno con la Juventus: "Per loro non arrivare in Champions sarebbe un bruttissimo risultato. Come ambizioni siamo due squadre diverse. Noi pensiamo a quella che è la nostra opportunità. Per l'Atalanta arrivare in Champions per la terza volta di fila sarebbe un traguardo fantastico, per la Juventus un traguardo minimo ma da raggiungere a tutti i costi".

Meglio una qualificazione in Champions o la vittoria della Coppa Italia?

"Ho sempre detto la qualificazione in Champions. Lo ripeto anche quest'anno, in termini di crescita e blasone. La Coppa Italia sarebbe comunque un trofeo in bacheca, che verrebbe sicuramente ricordato di più".