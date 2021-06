Gattuso a Marbella, De la Vega osservato speciale. Il classe 2001 del Lanus obiettivo viola

Da almeno tre anni il suo nome compare sui taccuini dei direttori sportivi di mezza Italia. Pedro de la Vega continua a far parlare di sé e adesso, secondo quanto riportato da Sky Sport, è finito nel mirino della Fiorentina. Galeotto un incontro tra l'Argentina Under-23 e la Danimarca, disputato ieri a Marbella: ad assistere al match c'era anche Rino Gattuso, che anche in vacanza non perde occasione per studiare. Esterno classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Lanus, De La Vega vanta già 67 presenze in prima squadra con dieci gol messi a segno. Il suo contratto scade nel 2023.